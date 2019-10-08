Узбекистан может стать наблюдателем в ЕАЭС в следующем году

БАКУ/Trend/ - Вопрос о возможном получении Узбекистаном статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может разрешиться в следующем году, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин по итогам поездки сенаторов в Ташкент.

«Насколько мы поняли из разговоров, окончательно, видимо, в следующем году может быть решен вопрос о том, что Узбекистан может стать наблюдателем на первом этапе в Евразийском экономическом союзе», – сообщил он.

Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что власти Узбекистана прорабатывают вопрос о присоединении страны к Евразийскому экономическому союзу.

«Мы знаем, и это озвучено, что президент Узбекистана принял решение и сейчас прорабатывается вопрос о присоединении Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу», – сказала Матвиенко на встрече со спикером законодательной палаты Парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым в Ташкенте.

По словам первого заместителя председателя Сената Парламента Садыка Сафаева, при принятии решения о вступлении в ЕАЭС, Узбекистан будет исходить только из своих национальных интересов.

«Главным лейтмотивом изучения вопроса вступления в любую организацию, в том числе в ЕАЭС, является национальные интересы Узбекистана. Для нас приоритет национальных интересов – незыблемое право», – сказал Сафаев.

Он отметил, что есть более продвинутые интеграционные организации, например, Евросоюз, где страны «теряют контроль над своей финансовой системой, границами, в лпределенной степени над законодательством и судопроизводством». При этом сенатор подчеркнул, что Узбекистан такого не допустит.

В настоящее время в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Статус наблюдателя в организации имеет Молдавия.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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