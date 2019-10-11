Узбекистан примет следующий саммит Совета глав государств СНГ

БАКУ/Trend/ - Следующее заседание Совета глав государств СНГ состоится в столице Узбекистана, Ташкенте 16 октября 2020 года, соответствующее решение было принято главами Содружества независимых государств по итогам заседания в узком составе, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вынес вопрос на голосование. Предложение было принято единогласно.

Мирзиёев, выступая на саммите глав государств СНГ в Ашхабаде, рассказал о том, на чем намерена сосредоточиться страна в 2020 году в качестве председателя Содружества Независимых Государств.

Узбекский лидер подчеркнул, что Узбекистан высоко оценивает роль Содружества в современном мире, однако выступает за ускоренное принятие обновленной концепции развития СНГ.

"Прежняя концепция была принята более 10 лет назад и уже не отвечает современным реалиям. Мы также выступаем за многоплановое взаимодействие на всех уровнях, в том числе и внутри СНГ на двусторонней основе", — подчеркнул Мирзиёев.

Он назвал четыре приоритетных направления, которые Узбекистан намерен развивать в качестве страны-председателя СНГ. Среди них укрепление и наращивание торгово-экономических связей, включая проработку вопросов транспорта и логистики. Кроме того, важным приоритетом Узбекистан считает научно-техническое сотрудничество, без которого невозможна эффективная работа всех структур. Отдельная тема - региональная безопасность, борьба с трансграничными вызовами - терроризм, наркотрафиком и преступностью.

В год председательства Узбекистана в Содружестве независимых государств планируется провести около 60 мероприятий, в том числе первый форум регионов государств СНГ, а также заседание глав торгово-промышленных палат этих стран.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.