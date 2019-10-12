Узбекистан установил дипотношения с Гренадой

БАКУ /Trend/ - В посольстве Узбекистана в Москве 11 октября прошла церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Гренадой, сообщает Trend в субботу со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

От имени правительств двух стран документ подписали посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов и посол Гренады в России Олег Фирер.

В документе отмечается, что Узбекистан и Гренада, желая развивать и укреплять взаимопонимание, дружбу и сотрудничество между двумя странами, руководствуясь принципами и целями Устава ООН и международным правом, решили установить дипломатические отношения.

Послы двух стран предметно обсудили перспективы сотрудничества Узбекистана и Гренады в сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе в рамках международных организаций.

Гренада — островное государство в Карибском море, занимающее остров Гренада и южную часть островов Гренадины в группе Малых Антильских островов. Столица — город Сент-Джорджес.

(Автор: Фахри Вакилов)

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