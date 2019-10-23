В Милли Меджлис Азербайджана представлен закон об отмене карантинного разрешения

23 октября 2019 17:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана подготовило законопроект об отмене карантинного разрешения на вывоз за пределы Азербайджана различных товаров, в частности, зерновой продукции. Об этом сказала на одиннадцатой международной торговой конференции по зерну «Global Grain Outlook» руководитель Отдела здоровья растений Агентства пищевой безопасности Хаяла Дадашева, сообщает в среду Trend c мероприятия.

По словам Дадашевой, карантинное разрешение является некоторой преградой для свободной торговли в области пищевой продукции.

Представитель Агентства пищевой безопасности отметила, что законопроект в данный момент подготовлен и представлен в Милли Меджлис. На данном этапе агентство ожидает его принятия в 2020 году.

Напомним, что в Баку 22-24 октября проходит одиннадцатая Международная зерновая торговая конференция «Global Grain Outlook», организаторами которой являются Российский зерновой союз (РЗС), Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Российский экспортный центр и Федерация ассоциаций пищевой промышленности Ирана.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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