SOCAR AQS принято в сообщество международной организации «Глобальная Инициатива по Отчетности»

8 ноября 2019 16:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - ООО «SOCAR AQS» стало членом сообщества международной организации «Глобальная Инициатива по Отчетности» (GRI), сообщает Trend, со ссылкой на компанию.

Сообщается, что "SOCAR AQS" стала первой азербайджанской компанией, присоединившейся к GRI, которая разрабатывает международные стандарты по отчетности и прозрачности.

Присоединившись к GRI, компания начнет применять передовые стандарты для повышения прозрачности и отчетности, которые рассматриваются как важный фактор экономического развития, прогрессивного управления, создания эффективных форм и методов, улучшение систем мониторинга и статистической инфраструктуры.

GRI, основанная в 1997 году (штаб-квартира в Амстердаме), является ведущей международной организацией по стандартам отчетности. Деятельность GRI направлена на внедрение в государственные учреждения, частный сектор и гражданское общество критериев прозрачности и отчетности, в соответствии с требованиями международных стандартов.

Применение стандартов GRI в любом учреждении оказывает существенное влияние на выявление рисков и управление ими, укрепление конструктивных отношений с заинтересованными сторонами, повышение конкурентоспособности, репутации и доверия.

ООО «SOCAR-AQS» создано в 2007 году SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и Absheron Drilling Company, для осуществлению работ по бурению и обслуживанию скважин.

В настоящее время SOCAR-AQS ведет буровые работы на мелководной части месторождения "Гюнешли" (с платформ №11 и №7), месторождении "Умид" (с платформы Умид-1), "Булла" (с платформы №6) и "Западный Абшерон" (с платформы №10).

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