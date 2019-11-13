Объем инвестиций ОАЭ в экономику Азербайджана превысил 2 млрд долларов

13 ноября 2019 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Объем инвестиций ОАЭ в экономику Азербайджана составил 2,1 миллиарда долларов, сообщил журналистам министр экономики ОАЭ Султан бин Саид Аль-Мансури в ходе 7-го заседания cовместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и ОАЭ, передает Trend в среду.

«В рамках заседания обсуждались вопросы связанные с поставками азербайджанской сельскохозяйственной продукции в ОАЭ и другие страны Персидского залива. Текущий торговый оборот между нашими странами низкий - около 265 миллионов долларов, его необходимо увеличить», - сказал министр.

По его словам, в том числе обсуждались вопросы по возобновляемой энергетике, а также участие Азербайджана в выставке Expo Dubai 2020.

Отметим, что в рамках очередного заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству Азербайджан-ОАЭ обсуждались вопросы расширения экономического сотрудничества двух стран.

Это седьмое по счету заседание межправкомисии двух стран. Предыдущее мероприятие состоялось в апреле 2017 года в Дубае.

Сопредседателями комиссии являются министры экономики Азербайджана и ОАЭ.

На сегодняшний день между странами активно развивается сотрудничество во многих областях торговли и экономики. Подписано более 30 документов о сотрудничестве в приоритетных сферах, в частности промышленности, строительстве, торговле, сельском хозяйстве, связи, транспорте.

Согласно данным комиссии, в Азербайджане работает свыше 250 компаний из ОАЭ.

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