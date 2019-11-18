Строительство ж/д в обход Алматы потребует свыше $200 млн

18 ноября 2019 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно заключению государственной экспертизы, реализация проекта по строительству железной дороги в обход Алматы в Казахстане обойдется в 80,5 миллиарда тенге (примерно 208 миллионов долларов), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на новостное агентство LS.

Об этом сказали в Комитете транспорта при министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Отмечается, что на данный момент прорабатывается реализация проекта с применением механизма государственно-частного партнерства. Проводятся конкурсные процедуры по определению частного партнера.

«Новая линия позволит исключить необходимость заезда транзитного грузопотока на станции Алматы. Это позволит сократить сроки транспортировки в среднем на двое суток, и на 40 процентов разгрузить станции Алматы», - говорится в сообщении.

Как отмечал ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, железную дорогу в обход Алматы планируется построить к 2022 году. По его словам, в настоящее время отмечается высокий рост железнодорожного транзитного грузопотока. Он проходит через станцию Алматы по направлению в Китай и страны Центральной Азии.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Казахстан и Узбекистан определили перспективу развития сельхозсотрудничества
Бизнес 13:05
"КТК-Казахстан" закупит материалы для системы отопления
Тендеры 12:33
Переход к "зеленой экономике" почти на 50% сократит выбросы CO2 в Казахстане
Казахстан 11:18
Профицит торгового баланса в Казахстане сократился более чем на 20%
Финансы 11:01
"Казахстанско-Китайский Трубопровод" закупит источники бесперебойного питания
Тендеры 10:15
Подключение к проекту Транскаспийского газопровода повысит имидж Азербайджана в регионе и мире - российский эксперт
Экономика 16 ноября 15:07
Лента новостей
S&P присвоил рейтинг BB- выпуску облигаций узбекского банка
Финансы 15:24
В Китае на угольной шахте произошел взрыв
Китай 15:23
МЧС ведет поиски мужчины, утонувшего вблизи эстакады Абшеронского НГДУ
Происшествия 15:20
Экспорт турецкой стали в Азербайджан вырос почти на 15 процентов (Эксклюзив)
Турция 15:10
Европейский гимнастический союз переименован в European Gymnastics (ФОТО)
Общество 15:03
Президент Татарстана посетит Узбекистан
Бизнес 14:58
Пакистан успешно испытал ракету "Шахин-1"
Другие страны 14:57
Обнародованы данные по торговым связям Туркменистана и Италии
Бизнес 14:53
"Белавиа" вводит безбагажные тарифы
Беларусь 14:45