Строительство ж/д в обход Алматы потребует свыше $200 млн

БАКУ /Trend/ - Согласно заключению государственной экспертизы, реализация проекта по строительству железной дороги в обход Алматы в Казахстане обойдется в 80,5 миллиарда тенге (примерно 208 миллионов долларов), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на новостное агентство LS.

Об этом сказали в Комитете транспорта при министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Отмечается, что на данный момент прорабатывается реализация проекта с применением механизма государственно-частного партнерства. Проводятся конкурсные процедуры по определению частного партнера.

«Новая линия позволит исключить необходимость заезда транзитного грузопотока на станции Алматы. Это позволит сократить сроки транспортировки в среднем на двое суток, и на 40 процентов разгрузить станции Алматы», - говорится в сообщении.

Как отмечал ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, железную дорогу в обход Алматы планируется построить к 2022 году. По его словам, в настоящее время отмечается высокий рост железнодорожного транзитного грузопотока. Он проходит через станцию Алматы по направлению в Китай и страны Центральной Азии.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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