В Узбекистане запустили строительство второго комплекса технопарка

БАКУ/Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев запустил строительство второго комплекса на территории Технологического парка программных продуктов и информационных технологий в Ташкенте, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

При посещении комплекса Шавкат Мирзиёев ознакомился с условиями в инновационном городке и пообщался с его резидентами.

«Один созданный вами программный продукт - это уже большая помощь государству в деле искоренения коррупции, бюрократизма, создания удобств для людей», - сказал президент.

В узбекском IT-парке, на основе аутсорсинга, оказываются технологические услуги транспортным компаниям, кафе и пиццериям, действующим в разных странах, в том числе в США.

Предприятия, зарегистрированные в качестве резидентов технопарка, освобождены от уплаты налогов и таможенных платежей до первого января 2028 года. За короткое время число его резидентов превысило 300.

Стало известно, что в скором будущем на территории технопарка будут построены дополнительные IT-офисы, бизнес-центр, гостиницы и другие сооружения.

Мирзиёев заложил символический первый камень строительства нового этапа технопарка.

Согласно новому проекту, годовой объем произведенной продукции превысит 10 миллионов долларов в 2020 году и достигнет 100 миллионов долларов в 2025-м. Общая стоимость проекта составляет 150 миллионов долларов.

IT-парк организован министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и Обществом парков программных технологий при министерстве электроники и информационных технологий Индии, в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Мирзиёева в Индию в 2018 году.

Постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 10 января 2019 года определены меры по организации деятельности технопарка, создана его дирекция. В июле текущего года на отведенной территории был сдан в эксплуатацию первый комплекс.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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