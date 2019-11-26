EY Azerbaijan официально объявляет о начале конкурса «Предприниматель Года’

БАКУ/Trend/ - Компания EY Azerbaijan объявила об официальном начале конкурса ‘EY Entrepreneur Of The Year™’ («Предприниматель Года»), сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу EY Azerbaijan

Это – самый престижный международный конкурс для предпринимателей. В Азербайджане конкурс проводится впервые.

В этом году конкурс «Предприниматель года» компании EY нацелен на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Компании и предприниматели, представляющие самые разные отрасли, приглашаются подать заявку на участие в конкурсе. Прием заявок будет закрыт 15 января 2020 года. Победитель конкурса будет объявлен на торжественной церемонии 11 марта 2020 года.

Конкурс «Предприниматель года» компании EY представляет собой уникальное состязание, призванное отметить успехи предпринимательской деятельности людей, которые вдохновляют других своими идеями, энтузиазмом и достижениями. Как первый и единственный конкурс подобного рода «Предприниматель года» направлен на признание вклада местных предпринимателей в национальную и глобальную экономику и содействие подъему предпринимательской активности и экономическому росту в странах-участницах конкурса.

Ильгар Велиев, Управляющий партнер компании EY Azerbaijan и руководитель программы «Предприниматель года» в частности сказал: «Я очень рад тому, что мы наконец запустили программу у нас в стране. В этом году мы хотим поддержать представителей малого и среднего бизнеса – тех людей, которые не только смогли создать успешные предприятия и компании, но своей деятельностью улучшить жизнь людей вокруг себя. Кульминацией конкурса станет возможность для победителя на национальном уровне представить нашу страну в Монако, где соберутся победители национальных конкурсов со всего мира».

Сегодня международный конкурс «Предприниматель года» проводится более чем в 145 городах 60 стран мира. Победители национальных этапов конкурса ежегодно встречаются на международном финале в Монако, чтобы побороться за звание «Предприниматель года» на мировом уровне. Среди победителей прошлых лет – Ларри Пейдж и Сергей Брин из Google, Майкл Делл из Dell Inc., Микаэль Хед из Angry Birds и многие другие.

Кто может участвовать в конкурсе?

Для участия в конкурсе кандидат должен отвечать следующим критериям:

Быть основателем азербайджанской компании или партнером с долей в компании минимум 20% или членом ее руководства

Нести основную ответственность за развитие своего предприятия в последнее время и принимать активное участие в управлении бизнесом

Компания участника должна существовать на рынке не менее трех лет и иметь оборот от 1 до 30 миллионов

Для подробной информации о критерии отбора и условиях участия в конкурсе, пройдите по ссылке.

Как будет определен победитель?

Компания EY выступает организатором конкурса, но не влияет на выбор победителей. Их будут определять члены независимого жюри, состоящего их известных представителей делового сообщества и экспертов международных финансово-кредитных организаций.

Партнеры и спонсоры

Для проведения конкурса «Предприниматель Года» EY объединила усилия с Агентством развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана. В качестве спонсоров конкурс поддержали компания BP и Международный Банк Азербайджана.

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