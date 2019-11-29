Узбекистан запустит автобусные маршруты в 10 городов России

БАКУ/Trend/- Узбекская компания "Узавтотранс Сервис" намерена в декабре открыть регулярное автобусное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Уфой, Самарой и еще несколькими российскими городами, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

"Узавтотранс Сервис" в течение года купила у китайской компании Zhengzhou Yutong Bus 168 автобусов для международных рейсов в Россию и Казахстан, востребованных среди трудовых мигрантов. Транспортные средства были приобретены за счет кредита Национального банка ВЭД Узбекистана в размере 20 миллионов долларов.

Регулярное прямое автобусное сообщение между Россией и Узбекистаном впервые открылось в сентябре прошлого года. Первым российским городом, куда отправились автобусы из Ташкента, стал Нижний Новгород.

Через два месяца был запущен рейс в Казань. Правительства двух стран подписали соглашение о международном автомобильном, в том числе автобусном, сообщении еще в 2000 году, однако, до последнего времени прямых автобусных рейсов не было.

В 2018 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству разработать регулярное прямое автобусное сообщение с городами других стран Центральной Азии и России.

По данным узбекской статистики, на сегодняшний день около 2,5 миллионов граждан Узбекистана работают за границей, в том числе более 2 миллионов — в России.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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