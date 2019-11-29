Глава Туркменистана призвал страны ЦА консолидироваться в вопросах региональной безопасности

29 ноября 2019 16:55 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - Президент Туркменистана, выступая в пятницу на саммите глав государств Центральной Азии в Ташкенте, призвал консолидироваться в вопросах региональной безопасности, сообщает Trend со ссылкой на Госагентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

В такой серьёзной теме, как региональная безопасность, нашим странам следует действовать консолидировано, приводятся в информации слова главы Туркменистана.

"Это тем более важно сегодня, когда становится понятным, что такие явления, как терроризм, экстремизм, организованная преступность по-прежнему представляют собой реальную угрозу миру и благополучию целых государств и регионов", - сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава Туркменистана выразил убеждение, что определяющими в отношениях между странами Центральной Азии являются конструктивизм, настрой на созидательную совместную работу, понимание общности и неразделённости судеб братских народов и государств и решимость вместе добиваться нужных результатов, пишет ТДХ.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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