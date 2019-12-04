Туркменистан и Катар обсуждают совместные проекты в торгово-экономической сфере

АШХАБАД/Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Катара Мубараком Абдуррахманом Мубараком Аль-Насром, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.
На встрече были обсуждены возможности реализации совместных проектов в торгово-экономической сфере.
Говоря о важной роли совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, стороны озвучили предложения по созданию торговых домов и проведению выставок и ярмарок, говорится в сообщении.
Как указано в информации, стороны также затронули вопросы значимости визитов на высоком уровне.
Отметим, что импульс двустороннему партнерству придали договорённости, достигнутые по итогам визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Катар, в марте 2017 года, а также состоявшегося годом ранее официального визита эмира Катара Шейха Тамима Бин Хамад Аль Тани в Туркменистан.
В числе ключевых векторов межгосударственных отношений на переговорах были обозначены нефтегазовый сектор и транспортная сфера.
Туркменистан и Катар, являясь признанными энергетическими державами и одними из ведущих экспортёров природного газа, придают особое значение сотрудничеству в этом стратегическом направлении, отметило в своем комментарии Госагентство "Туркмен довлет хабарлары".
(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)
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