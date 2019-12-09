Шахин Мустафаев: Азербайджан инвестировал в Россию свыше $1,2 млрд

БАКУ /Trend/ - Азербайджан инвестировал в экономику России порядка 1,2 миллиарда долларов.

Об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на 18-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, сообщает в понедельник Trend с мероприятия.

В экономику Азербайджана со стороны России, по словам Мустафаева, было инвестировано 4,9 миллиарда долларов.

В сфере взаимных инвестиций между двумя странами прослеживается хорошая динамика, отметил вице-премьер.

Также, отметил Мустафаев, между Азербайджаном и Россией непрерывно растет товарооборот. Если в 2018 году он составлял 19 процентов, то уже в первые десять месяцев текущего года достиг 23 процентов.

По его словам, в Азербайджане функционируют 950 компаний с российским капиталом, что составляет 10 процентов от числа всех компаний с иностранным капиталом.

Напомним, сегодня в бакинском бизнес-центре проходит 18-м заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией с участием заместители глав всех министерств Азербайджана, посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы, министр экономического развития России Максим Орешкин и другие высокопоставленные лица.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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