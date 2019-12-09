Шахин Мустафаев: Азербайджан инвестировал в Россию свыше $1,2 млрд

9 декабря 2019 13:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан инвестировал в экономику России порядка 1,2 миллиарда долларов.

Об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на 18-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, сообщает в понедельник Trend с мероприятия.

В экономику Азербайджана со стороны России, по словам Мустафаева, было инвестировано 4,9 миллиарда долларов.

В сфере взаимных инвестиций между двумя странами прослеживается хорошая динамика, отметил вице-премьер.

Также, отметил Мустафаев, между Азербайджаном и Россией непрерывно растет товарооборот. Если в 2018 году он составлял 19 процентов, то уже в первые десять месяцев текущего года достиг 23 процентов.

По его словам, в Азербайджане функционируют 950 компаний с российским капиталом, что составляет 10 процентов от числа всех компаний с иностранным капиталом.

Напомним, сегодня в бакинском бизнес-центре проходит 18-м заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией с участием заместители глав всех министерств Азербайджана, посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы, министр экономического развития России Максим Орешкин и другие высокопоставленные лица.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан - важнейший партнер России в Закавказье
Бизнес 14:20
Лавров посетит Узбекистан в январе 2020
Бизнес 13:57
Ближе к мечте!
Финансы 13:55
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели, 2-6 декабря
Энергетика 13:40
Азербайджан станет крупнейшим поставщиком энергоносителей в Италию с вводом в эксплуатацию TAP - посол
Энергетика 13:30
Расходы азербайджанских туристов в Грузии выросли
Финансы 13:00
Лента новостей
Азербайджан - важнейший партнер России в Закавказье
Бизнес 14:20
В Азербайджане необходимо создавать новые возможности в сфере трудоустройства
Бизнес 14:13
В Азербайджане выявлена неразрешенная к ввозу религиозная литература в более чем 50 наименованиях
Общество 14:04
Лавров посетит Узбекистан в январе 2020
Бизнес 13:57
Абульфас Гараев: Инвестиции в творческий потенциал нельзя мерить обычными критериями
Общество 13:57
Ближе к мечте!
Финансы 13:55
В Азербайджане ведутся работы по реконструкции ЛЭП и трансформаторных подстанций
Энергетика 13:52
КТК-Казахстан и КТК-Россия продлевают тендер на закупку трансформаторов и запчастей
Тендеры 13:50
Обнародованы некоторые детали Генплана Баку
Общество 13:48