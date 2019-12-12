Сенат Казахстана ратифицировал протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса Байконур Россией

12 декабря 2019 18:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сенат Казахстана ратифицировал протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса Байконур, заключенный с правительством России 10 декабря 1994 года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Решение, принятое во время пленарного заседания сената, предполагает возвращение Казахстану 11,6 тысячи гектаров земель находящихся в пользовании у России.

Напомним, соответствующий документ был подписан еще в ноябре 2017 года, а через два года его одобрил парламент республики. Теперь протокол должен подписать президент Казахстана.

После ратификации соглашения министерство сельского хозяйства Казахстана намерено провести дополнительный анализ земель на соответствие экологическим нормам.

Сообщается, что речь идет о выводе из аренды четырех участков в Кызылординской области.

«Их используют для строительства транзитного коридора "Западная Европа - Западный Китай", железной дороги Алматы - Москва, линейной части газопровода "Бейнеу - Шымкент" и развития поселка Торетам Кармакшинского района», - сообщают СМИ.

Однако, согласно информации, несмотря на уменьшение площади арендованных территорий, платить Россия будет столько же.

Напомним, Казахстанский город Байконур является административным и жилым центром крупного космодрома Байконур. Город Байконур и космодром Байконур вместе образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Казахстане при помощи нидерландской компании могут наладить экологический мониторинг
Бизнес 18:15
Рост числа прибывших в Азербайджан из Туркменистана с начала года достиг 92%
Туризм 18:04
В Азербайджане рост числа прибывших из Индии в ноябре превысил 75%
Туризм 18:00
Золото Нации - театр "Гюнай" привез из России множество наград (ФОТО)
Культура 17:38
В Казахстане отмечен небольшой рост объемов добычи нефти
Бизнес 15:46
«Алматинские электрические станции» в Казахстане закупят насосы
Тендеры 15:46
Лента новостей
SOCAR: Энергетический переход не будет препятствовать продажам азербайджанского газа
Энергетика 18:37
Азербайджанское предприятие огласило показатели экспорта фруктовых соков
Бизнес 18:32
В Азербайджане увеличилось производство химической продукции
Энергетика 18:24
В Казахстане при помощи нидерландской компании могут наладить экологический мониторинг
Бизнес 18:15
Молочно-производственное предприятие в Азербайджане огласило показатели производства
Бизнес 18:07
Сербия возобновила полёты в Турцию
Транспорт 18:04
Рост числа прибывших в Азербайджан из Туркменистана с начала года достиг 92%
Туризм 18:04
Греция призывает ускорить реализацию проектов поставок азербайджанского газа в Европу
Энергетика 18:01
В Азербайджане рост числа прибывших из Индии в ноябре превысил 75%
Туризм 18:00