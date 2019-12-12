Сенат Казахстана ратифицировал протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса Байконур Россией

БАКУ /Trend/ - Сенат Казахстана ратифицировал протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса Байконур, заключенный с правительством России 10 декабря 1994 года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Решение, принятое во время пленарного заседания сената, предполагает возвращение Казахстану 11,6 тысячи гектаров земель находящихся в пользовании у России.

Напомним, соответствующий документ был подписан еще в ноябре 2017 года, а через два года его одобрил парламент республики. Теперь протокол должен подписать президент Казахстана.

После ратификации соглашения министерство сельского хозяйства Казахстана намерено провести дополнительный анализ земель на соответствие экологическим нормам.

Сообщается, что речь идет о выводе из аренды четырех участков в Кызылординской области.

«Их используют для строительства транзитного коридора "Западная Европа - Западный Китай", железной дороги Алматы - Москва, линейной части газопровода "Бейнеу - Шымкент" и развития поселка Торетам Кармакшинского района», - сообщают СМИ.

Однако, согласно информации, несмотря на уменьшение площади арендованных территорий, платить Россия будет столько же.

Напомним, Казахстанский город Байконур является административным и жилым центром крупного космодрома Байконур. Город Байконур и космодром Байконур вместе образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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