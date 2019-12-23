Азербайджан является одним из крупнейших торговых партнеров Грузии

23 декабря 2019 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан является одним из крупнейших торговых партнеров Грузии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

“За 10 месяцев 2019 года товарооборот между странами составил 850 миллионов долларов США, мы считаем, что этот показатель увеличится в ближайшие годы”, - сказал Патаридзе.

Грузия и Азербайджан обсудили гуманитарные отношения между странами в ходе двухсторонней встречи министров иностранных дел, в рамках Восьмой трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии.

«Мы также обсудили вопросы развития туризма, увеличения трафика между странами и другие важные вопросы”, - отметил посол.

Кроме того, по словам посла, Грузия и Азербайджан обсудили проведение межпарламентской экономической комиссии в Баку в начале 2020 года для рассмотрения многих важных проектов и вопросов, стоящих на повестке дня.

“Будет проведен бизнес-форум, на который будут приглашены представители разных секторов. Я думаю, что это будет продуктивной работой по укреплению отношений, в том числе торгово-экономических”, - подытожил Патарадзе.

Отметим, что в Тбилиси прошла Восьмая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии.

На встрече в этом году министры иностранных дел обсудили трехсторонний формат плана действий на 2020–2022 годы, в котором были рассмотрены конкретные действия отраслевых учреждений трех стран.

Отметим, что трехсторонняя встреча должна была пройти в Тбилиси 16 октября, однако на основе обращения турецкой стороны, встреча была отложена.

Последняя - седьмая трехсторонняя встреча министров иностранных дел в формате Азербайджан-Грузия-Турция прошла 29 октября в Стамбуле.

Первая трехсторонняя встреча состоялась в 2012 году в турецком городе Трабзон.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская строительная компания реализует региональный проект в Центральной Азии
Строительство 17:15
Грузия, Азербайджан и Турция подписали Тбилисскую декларацию
Грузия 16:53
Азербайджан, Грузия и Турция обсудили региональные транспортно-энергетические проекты
Грузия 16:16
Грузия сократила экспорт сигарет и табачных изделий в Азербайджан
Бизнес 14:30
Грузия удвоила экспорт автомобилей в Азербайджан
Бизнес 14:20
Федерация гимнастики Азербайджана подвела итоги 2019 года
Общество 14:19
Лента новостей
Официальный курс узбекского сума на 24-30 декабря
Финансы 17:58
Азербайджан улучшил показатели в Global Innovation Index 2019
Бизнес 17:50
Малообеспеченным семьям в Азербайджане будет оказана единовременная помощь
Политика 17:49
В Азербайджане планируется привлечение кредита Всемирного банка
Финансы 17:41
Избирательная активность на муниципальных выборах в Азербайджане
Политика 17:38
Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании по упрощенному таможенному коридору между Азербайджаном и Турцией
Политика 17:36
Турция увеличила экспорт электротоваров в Таджикистан более чем на 30% – министерство
Турция 17:34
Western Union возобновила работу в Таджикистане
Таджикистан 17:32
Узбекистан будет экспортировать сельскохозяйственную продукцию в Индию через Иран
Бизнес 17:30