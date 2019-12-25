Узбекистан ввел безвизовый режим для обладателей паспортов ООН

БАКУ /Trend/ - Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 24 декабря с 1 января 2020 года вводится безвизовый режим для иностранных граждан — владельцев паспортов ООН (биометрических паспортов Laissez-Passer красного цвета), въезжающих в страну на срок до 30 дней, сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство юстиции Узбекистана.

Для обладателей биометрических паспортов ООН голубого цвета срок оформления визы министерством иностранных дел сокращен до двух рабочих дней (на основе письма приглашающей стороны в Узбекистане).

Обладатели паспортов ООН обоих цветов при посещении Узбекистана должны иметь при себе действующие национальные паспорта.

(Автор: Фахри Вакилов)

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