Узбекистан ввел безвизовый режим для обладателей паспортов ООН

25 декабря 2019 11:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 24 декабря с 1 января 2020 года вводится безвизовый режим для иностранных граждан — владельцев паспортов ООН (биометрических паспортов Laissez-Passer красного цвета), въезжающих в страну на срок до 30 дней, сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство юстиции Узбекистана.

Для обладателей биометрических паспортов ООН голубого цвета срок оформления визы министерством иностранных дел сокращен до двух рабочих дней (на основе письма приглашающей стороны в Узбекистане).

Обладатели паспортов ООН обоих цветов при посещении Узбекистана должны иметь при себе действующие национальные паспорта.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Epsilon продолжает строительство трех газопроводов в Узбекистане
Строительство 12:01
Китай намерен импортировать сельхозпродукцию Узбекистана
Бизнес 10:54
Epsilon наращивает добычу газа на низкопродуктивных пластах Бухарской области Узбекистана
Энергетика 09:27
Россия и Узбекистан создали СП для организации агрологистического комплекса
Бизнес 24 декабря 17:52
"ЛУКОЙЛ Узбекистан" продлевает тендер по энергетическому страхованию месторождений
Тендеры 24 декабря 17:14
Туркменистан вошел в десятку внешнеторговых партнеров Узбекистана
Бизнес 24 декабря 16:58
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам 2019 года
Политика 12:31
Завершен капитальный ремонт буксирного судна «Гюльтекин Аскерова»
Транспорт 12:29
В Баку презентованы туристические возможности казахстанского города Туркестан
Туризм 12:26
Грузия сократила экспорт меда
Бизнес 12:22
Сахиба Гафарова: 2019 год был знаменательным для Азербайджана
Политика 12:21
Радикальная оппозция проиграла муниципальные выборы и вот почему - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 12:08
Запасы нефти на казахстанском участке "Женис" составят 500–700 млн баррелей
Энергетика 12:06
Epsilon продолжает строительство трех газопроводов в Узбекистане
Строительство 12:01
Диверсификация производства энергии усилит экспортный потенциал Азербайджана
Энергетика 11:59