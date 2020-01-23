БАКУ /Trend/- В Хачмазе откроется новый центр МСБ.

Как сообщает Trend с мероприятия, об этом сказал на бизнес-форуме, посвященному теме текущего состояния и перспективам продовольственной безопасности, председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов.

По словам Мамедова, в этом году в Хачмазе планируется открыть новый центр поддержки МСБ, который будет способствовать выводу участников на рынок торговли посредством применения государственных механизмов.

Напомним, сегодня в Баку проходит бизнес-форум посвященный теме текущего состояния и перспектив продовольственной безопасности. В мероприятии принимают участие представители МСБ, Агентства продовольственной безопасности,министерства сельского хозяйства, фонда женщин-предпринимателей, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) и предприниматели пищевой промышленности.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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