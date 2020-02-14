ЕБРР надеется на дальнейшее расширение в Узбекистане

БАКУ/Trend/ - После открытия второго офиса в городе Андижан в Узбекистане, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) действительно рассматривает дальнейшее расширение на востоке страны, представитель ЕБРР сказал Trend в интервью.

Недавно Trend сообщал, что президент ЕБРР Сума Чакрабарти планирует посетить Узбекистан в первой половине 2020 года, чтобы обсудить расширение банка в стране.

В настоящее время банк рассматривает возможность открытия своего представительства в Каракалпакстане в 2020 году в дополнение к существующему офису ЕБРР в Ташкенте и еще одному, недавно открытому в Андижане.

"Визит президента ЕБРР Сумы Чакрабарти еще не подтвержден на 100 процентов. Что касается стратегии, то ЕБРР утвердил свою страновую стратегию для Узбекистана в 2018 году, поэтому мы будем говорить о наших новых приоритетах в 2023 году", - сказал представитель.

Кроме того, в ноябре 2019 года ЕБРР и узбекский "Хамкорбанк" предоставили кредит в размере 0,54 миллиона евро в рамках Программы распределения рисков для узбекского производителя сыра Tllo Domor, с последующим увеличением финансирования на общую сумму два миллиона евро.

Представитель подтвердил это отметив: "Стратегия ЕБРР заключается в поддержке местных производителей продукции с высокой добавленной стоимостью, которая может конкурировать с импортными товарами. Tillo Domor - хороший пример такого производителя".

В прошлом году Совет директоров ЕБРР утвердил новую стратегию для Узбекистана, которая определяет приоритеты банка на ближайшие пять лет.

В новой страновой стратегии ЕБРР говорится о необходимости укрепления демократических институтов страны, расширения роли гражданского общества, обеспечения большей свободы средств массовой информации и поощрения женского предпринимательства.

После принятия новой страновой стратегии для Узбекистана в 2018 году ЕБРР подписал 12 проектов на сумму почти 400 миллионов евро, что является рекордным уровнем деловой активности банка в стране за один год. Значительные инвестиции были сделаны в муниципальную и энергетическую инфраструктуру, включая восстановление инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Ферганской долине, а также в банковскую и промышленную деятельность. В этом году ЕБРР уже инвестировал в экономику страны почти 250 миллионов евро.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал 1,3 миллиарда евро в 70 проектов в экономике Узбекистана. Поддержка малого бизнеса особенно важна, так как страна движется к реформированию своей экономики и укреплению частного сектора.

Президентом ЕБРР в настоящее время является Сума Чакрабарти, вступивший в должность в 2012 году. Под руководством Совета директоров президент руководит работой Банка.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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