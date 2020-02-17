Германия ищет экономически эффективных поставщиков в Узбекистане

БАКУ/Trend/ - Немецкая экономика надеется найти в Узбекистане квалифицированных и экономически эффективных поставщиков, а узбекские компании должны быть более ориентированы на экспорт, сказал Trend представитель Восточного комитета германской экономики (OAOEV).

Недавно Trend сообщал, что OAOEV разрабатывает программу продвижения узбекской промышленной продукции на рынок Германии, включая внедрение немецких стандартов качества на соответствующих предприятиях Узбекистана и сертификацию промышленных товаров в Германии.

"ОАОЕВ реализует несколько проектов сотрудничества с узбекскими партнерами в области технического регулирования и снабжения. Детали до сих пор прорабатываются", - сказал собеседник Trend.

Представитель добавил, что после начала реформ Узбекистан стал торговым партнером с самым высоким ростом товарооборота среди стран, которые охвачены OAOEV. Также были отмечены положительные изменения в инвестициях.

"Это явное доказательство того, что реформы и открытие рынка окупаются с экономической точки зрения. OAOEV продолжит свою деятельность в стране, а также во всем регионе Центральной Азии, в направлении на укрепление экономического сотрудничества. Обучение, новые технологии, модернизация и логистика будут играть все более важную роль для всего региона", - заявил собеседник.

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) является основной региональной инициативой немецкой экономики для 29 стран Восточной Европы и Центральной Азии. ОАОЕВ поддерживает своих участников в их проектах, организует контакты и способствует их выходу на рынок. ОАОЕВ в тесном сотрудничестве с правительством Германии и правительствами стран-партнеров работает над снижением торговых барьеров и улучшением экономических условий в регионе.

OAOEV был основан в мае 2018 года, в результате слияния Восточного комитета (основан в 1952 году) и Восточно-европейской бизнес-ассоциации Германии (основана в 1989 году).

В качестве представителя интересов немецкой промышленности OAOEV действует в двусторонних правительственных рабочих группах и комитетах.