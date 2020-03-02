В Казахстане увеличат объемы производства медмасок из-за угрозы коронавируса

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил увеличить объемы производства медицинских масок, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра этой страны.

Поручение было дано в рамках заседания правительства под председательством Мамина, в ходе которого были рассмотрены меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане

«Министерству индустрии и инфраструктурного развития - ограничить регулярные рейсы в страны, где идет активное распространение коронавируса. Также поручаю обеспечить увеличение производства медицинских масок и других средств защиты на наших фармацевтических предприятиях», — сказал Мамин.

Премьер Казахстана также поручил акиматам и министерству труда приостановить выдачу разрешений для привлечения иностранной рабочей силы для граждан из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции.

Напомним, что с первого марта в стране введен "четвертый этап усиления мер", расширяющий перечень стран, к прибывшим из которых применяются карантинные меры.

Также в целях принятия исчерпывающих мер по защите здоровья граждан правительством Казахстана разработан Алгоритм действий при выявлении и распространении коронавирусной инфекции в Казахстане («План Б»).

Так, министерству здравоохранения поручено усилить санитарно-эпидемиологический контроль на всех пунктах пропуска на границе и обеспечить готовность к реализации мероприятий, запланированных в Алгоритме действий.

МИД поручено внести предложения по переносу ранее запланированных в стране крупных международных мероприятий, приостановить выдачу транзитных, электронных, туристических виз для стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции.

Согласно последним данным, в Казахстане не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19/SARS-CoV-2. По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 89 073 человек, 3 048 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 60 странах, в том числе Японии, Южной Корее, Италии, США, Канаде, Сингапуре, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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