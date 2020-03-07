В Азербайджане многократно увеличится объем производства строительных материалов

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская ассоциация производителей строительных материалов планирует увеличить объем производства строительных материалов.

Об этом сообщил Trend председатель ассоциации Эльхан Баширов.

"В настоящее время на рынке строительных материалов сложилась неблагоприятная конъюнктура, связанная со снижением спроса на стройматериалы. По сравнению с предыдущими двумя годами уровень спроса значительно снизился", - продолжил Баширов.

По его словам, 2,5 процентов от общей суммы продажи пришлось на экспорт в зарубежные страны.

"В 2020 году мы планируем увеличить производство строительных материала на 80 процентов",- отметил председатель ассоциации.

"С начала текущего года наибольший спрос за рубежом имеют стекло, паркет, фасадные материалы. Около 30 процентов себестоимости строительных материалов составляют расходы на транспорт, будь то железнодорожный, автомобильный или морской транспорт. Нигде в мире такого нет. Мы считаем, что транспортные расходы должны составлять максимум пять процентов от себестоимости продукции", - подчеркнул Баширов.

Автор: Фидан Бабаева.