Казахстан разработает план антикризисных действий

БАКУ /Trend/ - В Казахстане будет разработан антикризисный план действий, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Соответствующее поручение дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках оперативного совещания, проведенного девятого марта 2020 года. с правительством и руководством органов, подотчетных президенту. На втрече были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана.

В ходе заседания, президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Основное поручение президента - исполнение всех социальных обязательств в полном объеме.

Сообщается, что по поручению Токаева создан Штаб оперативного реагирования под непосредственным руководством премьер-министра. Штабом будет разработан антикризисный план действий, подготовлен специальный план по поддержке занятости населения, в частности, на крупных предприятиях.

Токаев назвал крайне важной задачу обеспечения как можно большего числа людей рабочими местами. Правительство также внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 года.

Кроме этого президент заявил о необходимости мер по сокращению бюджетных расходов, обеспечению занятости населения в регионах, стабилизации валютно-финансового рынка страны, оптимизации республиканского и местного бюджетов.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh