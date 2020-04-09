Google разрешили пользоваться интернет-кабелем между США и Гонконгом

Федеральная комиссия по связи (ФКС) США частично одобрила запрос компании Google на использование интернет-кабеля Pacific Light Cable Network, проложенного по дну Тихого океана между Лос-Анджелесом (штат Калифорния) и Гонконгом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, Google сможет использовать для своих целей участок кабеля, соединяющий США и Тайвань. Разрешение выдано на шесть месяцев. По данным агентства, ранее Минюст США рекомендовал ФКС предоставить Google соответствующую возможность.

Проект Pacific Light Cable Network был реализован властями США при поддержке американских компаний Google и Facebook, а также китайской Dr. Peng Telecom & Media Group. По завершении прокладки американские регуляторы не выдали Google разрешения на пользование кабелем из-за опасений, что это может нести угрозу для национальной безопасности США.