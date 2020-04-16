Агентство по развитию МСБ Азербайджана проводит онлайн-курсы для предпринимателей, пострадавших от пандемии

Бизнес 16 апреля 2020 19:45 (UTC+04:00)
Агентство по развитию МСБ Азербайджана проводит онлайн-курсы для предпринимателей, пострадавших от пандемии

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (МСБ) организовало онлайн-просветительское мероприятие о механизме оказания финансовой поддержки индивидуальным (микро) предпринимателям, работающим в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19), сообщает в четверг Trend с онлайн-мероприятия

В рамках онлайн-мероприятия представители Государственной налоговой службы при Министерстве экономики и Агентства МСБ проинформировали индивидуальных предпринимателей, пострадавших от пандемии, о финансовой поддержке и порядке обращения через личный кабинет в Налоговом интернет-управлении и ответили на интересующие предпринимателей вопросы.

Онлайн-мероприятие транслировалось на странице Агентства МСБ в Facebook.

Отметим, что Агентство МСБ проводит онлайн-просветительские курсы о механизмах оказания финансовой поддержки предпринимателям и наемным работникам, пострадавшим от пандемии. Так, 15 апреля на онлайн-мероприятии, организованном для оказания финансовой поддержки наемным работникам, были задействованы более 3200 субъектов предпринимательства, действующих в Баку и регионах страны.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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