Объем выданных фермерам микрокредитов в Азербайджане превысил 5 млн манатов

БАКУ/Trend/ - По состоянию на первое июня в Азербайджане 512 фермерам выданы льготные микрокредиты сельскохозяйственного назначения на 5,2 миллиона манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно информации, из этих средств 4,5 миллиона манатов выделено на создание и развитие животноводства, 335 тысяч манатов – на земледелие, 208 тысяч манатов – на садоводство, и 102 тысячи манатов – на пчеловодство и другие семейные фермерские хозяйства.

Выдача микрокредитов началась 23 мая 2020 года, и достижение такого объема за последние полтора месяца со средним чеком около 10 тысяч манатов дает основание говорить о том, что за менее чем год портфель выданных кредитов достигнет более 3,5 тысячи фермеров.

Всего с первого июня 2018 года по условиям микрокредитования льготные денежные кредиты выданы 885 сельхозпроизводителям. Этот показатель подтверждает, что микрокредитный механизм, охватывая более широкую производственную массу, будет служить развитию сельского хозяйства и принесет пользу большей части крестьянских фермерских семей”, - подчеркнул председатель Агентства аграрного кредитования и развития Мирза Алиев.

Отметим, что аграрные микрокредиты выдаются на сумму до 15 тысяч манатов под 12% годовых, без поручительства и сроком до трех лет.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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