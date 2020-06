Время бесконтактных платежей

БАКУ/Trend/ - Глобальная пандемия значительно повлияла на нашу жизнь: потребовала быстрой адаптации к новой реальности и изменений в повседневных привычках. Многие из нас – жители столиц и ряда других крупных городов – долгое время ограничивались выходами на улицу при крайней необходимости. При постепенном возвращении к привычному ритму жизни, наличие и использование безопасных способов оплаты приобретает еще более важное значение.

В новых реалиях

Участники платежной индустрии ведут дискуссии о том, по какому пути будет идти дальнейшее развитие платежей. Ал Келли, главный исполнительный директор Visa, отметил: “Новое глобальное осознание угрозы вирусов – дома или в офисе, в рамках небольшого комьюнити или страны, глобально в мире, продолжит оказывать влияние на то, как мы будем взаимодействовать друг с другом ежедневно. Мир приспосабливается, и мы привыкаем к новым правилам. Что касается платежей, потребители будут все больше полагаться на безопасные и бесконтактные способы оплаты. Будь то бесконтактный платеж, который совершается через подключенное устройство (машина, холодильник, телефон) или посредством бесконтактной карты – это не только проще, но и безопаснее».

Бесконтактные платежи обеспечивают потребителям простой, быстрый и безопасный способ оплаты – тем более, что на сегодняшний день уже не обязательно иметь при себе платежную карту для совершения покупок. Смартфоны и иные переносные гаджеты все плотнее входят в нашу жизнь и позволяют пользоваться всеми преимуществами бесконтактных платежей. Прогнозируется, что их количество глобально увеличится к 2025 году почти в три раза: с 26 миллиардов IoT-устройств (Internet of Things) сегодня до 75 миллиардов к 2025 году или около 9 устройств на потребителя.

Что касается торговых предприятий, то платежи в одно касание (технология tap to pay) уменьшает время ожидания в очереди, снижает нагрузку на обработку наличных и в целом обеспечивает более удобный пользовательский опыт.

Бесконтактный платеж в Азербайджане: основные цифры

Преимущество бесконтактных платежей прежде всего в их скорости, удобстве и простоте. В настоящее время почти в 50 странах бесконтактные платежи составляют не менее трети всех личных транзакций, а в странах Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) эта цифра еще выше, здесь более семи из каждых десяти транзакций уже осуществляются с использованием бесконтактных карт или устройств. Абсолютным лидером на глобальном уровне является Грузия, где 9 из 10-ти внутристрановых транзакций в POS-терминалах совершаются без касания.

Если говорить об Азербайджане, то на сегодняшний день более 27% транзакций в стране совершаются с использованием бесконтактных платежных инструментов. Кроме того, в соответствии с требованиями Visa, все новые карты системы, выпускаемые в стране, должны быть бесконтактными. Как следствие, на данный момент 90% всех эмитентов сертифицированы на выпуск бесконтактных карт.

Token Service – основа для развития инноваций

На сегодняшний день 3 банка в Азербайджане – Международный банк Азербайджана, Kapital Bank и Bank Respublika – запустили собственные мобильные кошельки, еще шесть банков внедряют их. Эти решения работают благодаря Visa Token Service ­– технологии, которая обеспечивает безопасную среду для развития инноваций в сфере электронной коммерции и мобильных платежей. Visa впервые запустила данную технологию в Азербайджане в конце 2019 года, тем самым предложив банкам техническую возможность для развития мобильных бесконтактных кошельков.

Запуск Visa Token Service в Азербайджане – это первый этап, который готовит рынок к приходу таких сервисов как Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Решения с pays уже доступны в таких странах нашего региона как Грузия, Казахстан, Беларусь и Украина, и мы ожидаем, что при возрастающей динамике расширения бесконтактных платежей эти решения придут и в Азербайджан.

Увеличение лимитов для бесконтактных транзакций

Мы понимаем, что сейчас бесконтактные платежи еще более востребованы, поэтому продолжаем работать с нашими банками-партнерами и вносим изменения, наиболее комфортные для людей. Одним из значительных шагов, которые Visa предприняла благодаря сотрудничеству со многими из наших правительственных и отраслевых партнеров, стало оперативное увеличение лимита для бесконтактных транзакций, при проведении которых не требуется аутентификация держателя карты вводом ПИН-кода, в 26 странах региона CEMEA. В зависимости от особенностей рынков Кавказского региона, лимиты на каждом из них были увеличены на 25-60%.

Для Азербайджана этот лимит увеличен с 50 до 80 манатов. Так как на данный момент лимит закреплен в нормативных документах Центрального банка, мы обратились к регулятору с просьбой рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений, что позволит банкам обеспечить увеличение лимита на 60%. Этот шаг сделает ежедневные транзакции удобнее и позволит покупателям оплачивать более крупные покупки бесконтактной картой, не тратя время на ввод PIN-кода и не касаясь POS-терминала.

Следующий этап – тесное сотрудничество с представителями розничной торговли и банками для реализации необходимых технических изменений в точках продаж.

Visa Tap to Phone: перспективы технологии в Азербайджане

По мере того, как бесконтактные платежи завоевывают все большую популярность среди потребителей, мы изучаем возможности расширения сети приема бесконтактных платежей и создания наиболее комфортных условий для торгово-сервисных предприятий с тем, чтобы как можно больше торговцев могли их принимать. С точки зрения развития инфраструктуры приема бесконтактных платежей, перспективной является технология Visa Tap to Phone, позволяющая легко превратить смартфон на базе Android с NFC-модулем в POS-терминал без дополнительного оборудования. Visa Tap to Phone значительно упрощает и ускоряет операционную деятельность предприятий, содействует расширению сети приема бесконтактных платежей и снижению стоимости подключения к услугам эквайринга. Тесты с Visa Tap to Phone были запущены в четырех странах нашего региона – Украине, Беларуси, Казахстане, Грузии. Мы видим, что в Азербайджане интерес к данной технологии также очень велик, и проводим активную работу с партнерами, чтобы предложить рынку коммерческие решения Visa Tap to Phone.

Бесконтактные платежи дают потребителям уверенность при совершении необходимых покупок и в то же время обеспечивают стабильный и безопасный опыт. Кроме того, в бесконтактных картах используется та же динамическая защита EMV® Chip, что и в контактном чипе. При каждой транзакции генерируется уникальный одноразовый код, гарантирующий, что даже в случае кражи данных карты информация не может быть использована для создания поддельных.

Visa остается приверженной - сейчас и всегда - поддержке потребителей, торговых предприятий и клиентов. Благодаря мерам, принятым в эти сложные времена, каждый может открыть для себя новый платежный опыт на повседневном уровне. Покупки посредством бесконтактных платежных инструментов становятся проще и удобнее для пользователя, оставаясь при этом неизменно надежными и безопасными.