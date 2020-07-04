Всемирный банк решил выдать Казахстану $500 млн на развитие животноводства

Совет директоров Всемирного Банка в г.Вашингтон, США, принял решение о финансировании Проекта «Устойчивое развитие животноводства», разработанного для Казахстана. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства страны.

Следующим этапом станет подписание соответствующего соглашения о займе. Предположительно, оно состоится осенью текущего года.

По условиям проекта, на комплексное развитие животноводства республике будут выданы 500 млн долларов. Разработанный банком план должен быть реализован в течение 5 лет – с 2021-го по 2025-й год. За этот период Казахстан обязан развить и нарастить экспорто-ориентированный сектор животноводства мясного направления без роста негативного воздействия на окружающую среду.

В реализации проекта будет применен совершенно новый для Казахстана финансовый инструмент – заем по Программе, ориентированной на результат (ПОР). Этот механизм предусматривает условия, когда средства выплачиваются заемщику только по мере достижения согласованных результатов.

В качестве ключевых результатов проекта заявлены совершенствование ветеринарных услуг и учета животных, продвижение модели, в центре которой находится фермер, эффективная агроэкологическая политика для мясной индустрии.

Также для устойчивого роста экспорта и конкурентоспособности будет разработана система прослеживаемости, продолжится модернизация ветслужбы, будет создана система масштабирования знаний, которая позволит обучать фермеров, занятых в мясном животноводстве.

Кроме того, для создания рабочих мест и повышения доходов жителей села планируется поддержка создания более 20 тысяч семейных фермерских хозяйств, которые будут работать в кооперации с откормочными площадками.