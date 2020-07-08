Парк развлечений компании Disney во Флориде к 15 июля полностью возобновит работу

Американская компания The Walt Disney Company на следующей неделе возобновит работу всех четырех тематических зон парка развлечений Walt Disney World Resort в городе Орландо (штат Флорида). Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, первыми для посетителей откроется основная тематическая зона Magic Kingdom Park, а также Animal Kingdom Park. 15 июля работу возобновят тематические зоны Disney"s Hollywood Studios и EPCOT.

На территории парка будут действовать санитарные ограничения, введенные на фоне пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Вместе с тем руководство компании обещает придерживаться усиленных мер по дезинфекции. В заявлении The Walt Disney Company отмечается, что опыт посещения парка развлечений может отличаться от приобретенного ранее теми, кто уже бывал в нем.

В конце мая власти округа Ориндж во Флориде одобрили план компании, предусматривающий возобновление в июле работы парка развлечений Walt Disney World Resort. The Walt Disney Company ранее информировала, что ее чистая прибыль упала во втором квартале финансового года на 91% по сравнению с прошлогодними показателями. Убытки парков развлечений компании за первый квартал текущего года оцениваются почти в $1 млрд.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 2,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 131 тыс. человек.