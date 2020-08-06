Азербайджан инвестирует в Турцию значительные средства

БАКУ/Trend/ - Азербайджан инвестировал в Нефтехимический комплекс Petkim в Турции, принадлежащий азербайджанской госкомпании SOCAR значительные средства, что сегодня дает успешные результаты.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную конфедерацию организаций предпринимателей (работодателей) (НКОПА), об этом на бизнес-встрече с губернатором города Измир Турции Явузом Селимом Кешгером сказал представитель Конфедерации предпринимателей Азербайджана в Турции Асиф Гурбан.

По его словам, Азербайджан инвестирует в Турцию как на индивидуальном, так и на государственном уровне.

«В то же время Турецко-Азербайджанская торгово-промышленная палата (TAC) учредила Форум турецко-азербайджанской торгово-промышленной палаты (TAC) с целью дальнейшего расширения экономического сотрудничества и товарооборота между двумя странами»,- сказал Гурбан.

Кешгер отметил, что товарооборот между двумя странами увеличился, и он удовлетворен уровнем взаимных инвестиций. Он отметил, что для деятельности азербайджанских бизнесменов в Измирском регионе созданы все возможности, и они сделают все возможное, чтобы преодолеть предстоящие трудности.

Затем Гурбан провел обсуждения на тему организации бизнес-миссии в Азербайджане с участием губернатора Измира Кешгера, как только позволят ситуация в связи с распространением коронавируса.

Отметим, что в июне 2020 года товарооборот Турции и Азербайджана увеличился на 45,98 миллиона долларов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 164,25 миллиона долларов.

В январе-июне 2020 года товарооборот Турции и Азербайджана также вырос на 63,04 миллиона долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, составив 970,17 миллиона долларов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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