ЦБ Азербайджана удвоил лимит суммы бесконтактных платежей

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка внесло изменения в правила проведения операций с помощью платежных карт, сообщает Trend со ссылкой на ЦБА

Согласно изменениям, безналичные операции, совершаемые эмитентом и (или) эквайером через банкоматы, POS-терминалы и другие платежные терминалы будут совершаться с введением PIN-кода или с использованием других методов, применяемых эмитентом для идентификации пользователя карты в случае, если операция проводится на сумму от ста манатов и выше (ранее эта сумма составляла 50 манатов), а нижний лимит не установлен.

Согласно источнику, данное решение вынесено в целях дальнейшего расширения бесконтактных платежей в операциях с платежными картами как продолжение работы по созданию цифровой экосистемы, включающей инновационные платежные решения в соответствии с утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева “Государственной программой по расширению цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы”.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)