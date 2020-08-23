Выросла доля Германии в структуре импорта Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В январе-июле 2020 года долевое участие Германии в общем импорте Азербайджана повысилось с 4,82 до 5,15 процента от совокупного объема, сообщает в субботу Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета Азербайджана.

В январе-июле 2020 года внешнеторговые операции Азербайджана и Германии составили 420,2 миллиона долларов США, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным комитета, экспорт азербайджанской продукции в Германию за первые семь месяцев текущего года составил 116,5 миллиона долларов США, в то время, как годом ранее – 600,8 миллиона долларов США. Таким образом, Германия закупила в 5,1 раз меньше продукции из Азербайджана, чем за аналогичный период прошлого года. Долевое участие Германии в общем экспорте Азербайджана также уменьшилось примерно на четыре процентных пункта, с 4,9 до 1,28 процента от совокупного объема.

Импорт немецкой продукции в Азербайджан почти на 33,7 процента снизился, сократившись в годовом исчислении с 406,1 миллиона долларов до 303,7 миллиона долларов США.

В целом, соотношение экспорта-импорта двух стран за январь-июль сместились в сторону преобладания импорта. Так, если за аналогичный период 2019 года внешнеторговые отношения отметились значительным перевесом в сторону экспорта – 60 и 40 процентов соответственно, то соотношение экспорта и импорта за январь-июль 2020 года составило 28 и 72 процентов соответственно.

Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота двух стран за отчетный период стало отрицательным и составило 187,2 миллиона долларов.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов )