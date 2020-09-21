Минпромторг России о поставках медикаментов в Туркменистан

Бизнес 21 сентября 2020 14:50 (UTC+04:00)
Минпромторг России о поставках медикаментов в Туркменистан
В Туркменистане стартовало строительство производственной инфраструктуры трёх газовых месторождений
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