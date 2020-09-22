Государственно-частное партнерство до сих пор не было таким плодотворным - Агентство МСБ

БАКУ /Trend/ - "Наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса являются предприниматели. Пандемия нанесла как материальный, так и моральный ущерб предпринимателям. Несмотря на это, азербайджанский предприниматель вышел из этого испытания достойно”.

Как сообщает Trend, об этом заявил советник председателя Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики Заур Гардашов на I Международном онлайн-форуме предпринимателей.

По его словам, предприниматели были рядом с государством во время пандемии, государственно-частное партнерство до сих пор не было таким плодотворным. В Агентстве МСБ заявили, что во-первых, азербайджанских предпринимателей нужно сделать более конкурентоспособными, чтобы они были более устойчивы к очередному удару пандемии, а также этот фактор может способствовать выходу на зарубежные рынки.

К онлайн-форуму в качестве участников присоединятся бизнесмены из таких стран как: Турция, Германия, Финляндия, Объединенные Арабские Эмираты, Грузия, Россия, Пакистан и Испания.

Отметим, что целью форума является мотивация предпринимателей и изучение международного опыта в условиях пандемии коронавируса (COVID-19) и в постпандемический период .

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni