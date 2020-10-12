Минсельхоз Азербайджана начал серию выездных услуг фермерам

БАКУ/Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана продолжает оказывать выездные услуги фермерам в регионах.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство.

По данным, микроавтобусы выездного обслуживания оснащены системой очередей, современными компьютерами, интернетом, принтерами и всем необходимым для процедуры регистрации в «электронной информационной системе сельского хозяйства» (EKTIS).

«Очередная аграрная выездная служба была организована в селе Хыл Масаллинского района. В ходе выездной службы фермерам, зарегистрированным в «электронной информационной системе сельского хозяйства»(EKTIS), заявившим об озимых посевах, выдана "фермерская карта". Кроме того, сотрудники службы оказали фермерам техническую помощь по добавлению в EKTIS информации, связанной с объемом осенних посевов",- говорится в информации.

В селе Хыл до 200 фермерам, зарегистрированных в EKTIS, были предоставлены выездные аграрные услуги.

"До сведения фермеров было доведено, что с 2020 года в Азербайджане аграрные субсидии предоставляются через электронную информационную систему сельского хозяйства. Размер субсидии, предоставляемой государством фермерам, варьируется в зависимости от вида посаженной продукции. По этой причине декларация о посевах является важным этапом во внедрении электронной сельскохозяйственной информационной системы. Достаточно, чтобы фермеры, желающие воспользоваться выездным сервисом, обращались только с удостоверением личности", - отмечается в сообщении.

В ближайшие дни по графику в других селах Масаллинского района фермерам также будут оказаны выездные аграрные услуги.

Отметим, что в настоящее время продолжается оказание выездных услуг фермерам в Хачмазском и Масаллинском районах. Начиная со следующей недели будет дан старт оказанию аналогичных услуг в Шамкире и Шеки, а затем в других районах.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: @Fidan_Babaeva