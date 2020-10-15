Туркменистан и ОАЭ заинтересованы в расширении договорно-правовой базы сотрудничества
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Генпрокуратура Азербайджана: В результате попадания снаряда в дом ранены 2 сельских жителя Агдамского района
В ходе обстрела армянскими ВС гражданского населения Азербайджана ранен еще один мирный житель - Хикмет Гаджиев
Привлечение Арменией детей в возрасте до 15 лет к участию в боевых действиях является военным преступлением - украинский эксперт
Международное сообщество должно как можно скорее принудить Армению прекратить агрессию – турецкий эксперт
Все общественные структуры армянской диаспоры в России находятся под пристальным наблюдением правоохранительных органов - Олег Кузнецов
ОИС призвала к решению карабахского конфликта на основе уважения территориальной целостности Азербайджана
Группа греческих академиков, сотрудничающих с Международным центром Низами Гянджеви, направила письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Ильхам Алиев: С помощью дронов мы уничтожили военную технику Армении стоимостью в один миллиард долларов
Президент Ильхам Алиев: Нападение на гражданских лиц в Гяндже отражает агрессорскую политику Армении
Сахиба Гафарова: Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева пишется новая славная история нашего народа и государства
Азербайджанские и российские эксперты обсудили обстрел азербайджанских городов и гражданских объектов ВС Армении на площадке «Война и мир» (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: В Минской группе есть страны, которые вообще не интересуются данным регионом
Президент Ильхам Алиев: Мы могли бы и не согласиться на режим прекращения огня. Мы пошли на это, чтобы и с этой, и с другой стороны не погибали люди
Президент Ильхам Алиев: Пусть нас никто не обвиняет, иначе нам придется раскрыть все нелицеприятные моменты
Президент Ильхам Алиев: Без нашего разрешения ни одна страна не сможет отправить своих миротворцев на нашу землю
Хикмет Гаджиев: После освобождения Карабаха армянская община будет жить в Азербайджане в условиях мира и процветания (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Страны Европы, которые в будущем году получат газ по TANAP, также должны предупредить Армению
Президент Ильхам Алиев: Нас никто не сможет остановить, потому что наше дело – правое, мы идем и успешно идем по этому пути
Президент Ильхам Алиев: Пусть армяне, проживающие сегодня в Нагорном Карабахе знают, что азербайджанский народ – не враг им
Президент Ильхам Алиев о новых достижения Армии Азербайджана: В нужное время мы проинформируем об этом
Виталий Ковалев: Почему в России забыли, как в Армении жгли российские флаги, объявляли русских оккупантами, о теракте в Москве?
Взятие под прицел мирного населения в теракте в Гяндже и Мингячевире выявило истинную суть политики Армении - Бахар Мурадова
Президент Ильхам Алиев: Попытки, предпринимаемые Арменией в связи с Нагорным Карабахом, очень вредны для них самих
Президент Ильхам Алиев: Вероломное нападение на город Гянджа – очередной террористический акт Армении