Госслужба по вопросам имущества Азербайджана проведёт очередной выездной приём документов

БАКУ/Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана проведёт очередной выездной приём документов в рамках кампании «Зарегистрируй имущество и стань его владельцем» для квартир в новых многоквартирных домах, допущенных к эксплуатации.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экономики Азербайджана, мероприятие состоится 21 октября по адресу: г. Баку, Ясамальский район, ул. А.М. Шарифзаде, квартал 3137 (по новому адресу: ул. А.М. Шарифзаде, 37, 39) и 23 октября по адресу: г. Баку, Хатаинский район, ул. Неаполя, 26 (по новому адресу: Хатаинский район, ул. Самед-бека Мехмандарова, 70-78).

Оформление документа (выписки из реестра), подтверждающего право собственности граждан на квартиры, производится в течение 15 рабочих дней.

Отметим, что выездной прием документов, восстановленный с 24 июля, был уже проведен по 23 адресам.

(Автор: Зейни Джафаров)

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