Какие налоговые льготы предусмотрены для кинотеатров в связи с карантином

Ситуацию с киноиндустрией в стране прокомментировала министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«С начала пандемии действия практически всех культурных, спортивных заведений было приостановление, и решение о смягчении ограничительных мер и мероприятий принимается на заседании МВК по недопущению распространения КВИ в нашей стране. С учетом текущей и прогнозируемой ситуации выносится протокольное решение в соответствии с определенными вопросами. Мы сами еще раз проработали и провели несколько встреч, было проведено 10 встреч с участием НПП «Атамекен», работниками киносферы, прокатчиками. Также были представители кинотеатров и Министерства национальной экономики», - сказала Актоты Раимкулова на брифинге в СЦК.

В результате, по ее словам, для кинотеатров и других объектов культуры и спорта были предложены меры поддержки в виде преференций и налоговых льгот.

«Честно говоря, мы проработали весь алгоритм начала работы кинотеатров, проговаривали с ними, они были готовы несколько раз начать свою работу со всеми мерами предосторожности. Вы знаете, что санэпиднормы были выполнены, местные органы власти, которые ответственны за эту работу, приходили и актировали кинотеатры о готовности их начать работу. Но, к сожалению, уровень эпидситуации в стране, главный санврач страны и Минздрав считают, что открытие кинотеатров преждевременно по текущей эпидситуации. Поэтому сегодня мы очень надеемся на улучшение эпидситуации и, конечно, открытие кинотеатров», - отметила министр.

Она заверила, что министерство осведомлено о больших финансовых потерях, которые несет киноиндустрия страны.

«Мы в курсе и знаем, что сегодня кинотеатры несут очень большие потери, рабочие места тоже теряются. Но вот такая по всему миру ситуация: даже в других странах, где открылись кинотеатры, они были вынуждены закрыться, поскольку и зритель с настороженностью относится, нет той посещаемости, которая была до пандемии. Поэтому сегодня мы понимаем ту ситуацию, в которую попали кинотеатры, и отработали с МНЭ нормы по преференциям и налоговым льготам для организаций кинотеатров. Они конечно, освобождаются от ИПН, от социального налога до конца года, освобождаются от обязательных пенсионных выплат и социального медстрахования», - заключила А. Раимкулова.