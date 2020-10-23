Фонд «Даму» поддержал строительство нового терминала аэропорта в Шымкенте

Необходимость в обеспечении третьего мегаполиса РК новым современным терминалом международного аэропорта существовала давно. Терминал, способный увеличить мощности воздушной гавани в десятки раз, обеспечив колоссальные дивиденды для всего региона, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Имея успешный опыт не только строительства, но и дальнейшего эффективного развития ХАБовых аэропортов, SCAT предложил собственный проект создания и развития аэропорта Шымкент, выступая в роли генерального инвестора проекта. Новый терминал будет способен одновременно обслуживать 2000 пассажиров и 16 воздушных судов.

Благодаря новому терминалу, пассажиропоток увеличится с 800 тысяч до 3,5 миллионов пассажиров в год. Новый уровень развития инфраструктуры позволит эффективно удовлетворять постоянно растущие потребности бизнеса и населения в пассажирских и грузовых перевозках.

«Новый объект обеспечит более 3000 новых рабочих мест на базе аэропортового комплекса в составе Аэропорта, Инженерно-Технической Базы и Учебного Центра, выпускающего собственных авиационных специалистов экстра-класса» – говорит Президент АО «Авиакомпании «SCAT» Владимир Денисов.

В 2020 году на строительство нового пассажирского терминала в аэропорту и приобретение оборудования авиакомпания обратился в Фонд «Даму» за поддержкой, а АО «Народный Банк» рассмотрев проект, дал положительный ответ на финансирование под 14% , и 7% из которых субсидирует Фонд «Даму».

Уже сейчас SCAT планирует более 12 внутренних и 16 международных и направлений на базе нового южно-казахстанского авиационного ХАБа, которые соединят ЮГ Казахстана с Прибалтикой, Китаем, Российской Федерацией, Кавказом, Таиландом, Индией и Европейским Союзом.