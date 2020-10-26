Казахстан нарастит субсидии для привлечения инвестиций в агросектор

Министерство сельского хозяйства планирует продолжить работу по разработке экономических стимулов для внедрения современных технологий и инноваций в сельском хозяйстве. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kursiv, в ходе парламентских слушаний 23 октября сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

«Здесь планируется продолжить работу по совершенствованию инвестиционного субсидирования. В текущем году на эти цели предусмотрено 85,8 млрд тенге, а на следующий год – 100 млрд тенге. Кроме того, будет продолжена работа по привлечению новых инвесторов, которые позволят не только привлечь в страну иностранные инвестиции, но и привлекать передовые технологии, имеющиеся торговые связи на мировых рынках, создать новые рабочие места и обеспечить их стабильным доходом», – сказал он.

Министр сообщил, что объем финансирования АПК через дочерние компании холдинга «Казагро» по итогам января-сентября составил более 325 млрд тенге.

В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» в отобранных перспективных сельских населенных пунктах «КазАгро» профинансировал 1128 проектов на 7,5 млрд тенге.

МСХ планирует разработать меры по стимулированию кооперации на селе.

«Здесь одновременно с якорной (вертикальной) кооперацией планируется развивать и горизонтальную, когда мелкие фермеры и личные подсобные хозяйства кооперируются между собой. Для стимулирования развития кооперации действуют меры господдержки в виде приоритетности и повышенных нормативов в инвестсубсидировании», – сказал Омаров.

В рамках Правил субсидирования животноводства предусмотрено удешевление стоимости заготовленного сельскохозяйственного сырья.



В 2019 году сообщалось, что 50% всех инвестиций в сельское хозяйство в РК пришлось на три региона. Всего инвестировано около 264 млрд тенге. В региональном разрезе наибольшие объёмы инвестиций в сельское хозяйство были в Северо-Казахстанской области — 62,6 млрд тенге (+38,4%), в Акмолинской области — 35 млрд тенге (+77%), в Костанайской области — 32,7 млрд тенге (+33,6%). На долю перечисленных регионов приходится 49,4% (130,2 млрд тенге) всех инвестиций в отрасль.