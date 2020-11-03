Проект генерального плана развития Туркестана одобрили в Правительстве Казахстана

Проект генерального плана развития города Туркестана одобрили в Правительстве, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Благодаря историческому решению Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева был дан большой импульс развитию священного города Туркестана как культурно-духовной столицы всего тюркского мира. В настоящее время Туркестан становится символом духовного возрождения Казахстана. Глава государства уделяет большое внимание развитию города», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Он напомнил, что в целях обеспечения дальнейшего процветания Туркестана с сохранением исторических ценностей в сентябре 2018 года была одобрена Концепция генерального плана развития города Туркестана.

«В кратчайшие сроки была проделана большая работа. Интенсивно велось строительство культурно-духовного, административно-делового центров, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилой зоны. Со дня передислокации областного центра в Туркестан в основной капитал города направлено порядка 400 млрд тенге инвестиций. Согласно новому генеральному плану, территория города увеличилась почти на 3 тысячи гектаров (с 19,6 до 22,3 га). Численность населения выросла до 176 тысяч (со 165 тысяч в 2018 году), к 2025 году она прогнозируется около 250 тысяч, а к 2035-му достигнет 350 тысяч человек», - заявил Премьер.

Он подчеркнул, что представленный новый генеральный план развития Туркестана учитывает все потребности активно растущего города.

«Он позволит создать полноценную комфортную среду для жителей города и его гостей. Представленный план согласован с исполнительными органами города и Туркестанской области, а также центральными госорганами. Разработаны все детальные схемы развития городской инфраструктуры. В этой связи предлагаю представленный проект плана одобрить и проголосовать за соответствующее постановление Правительства», - заключил А. Мамин.