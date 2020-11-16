В области Казахстана реализуют проекты в рамках программы «Индустриально - инновационного развития»

Объем произведенной продукции в Келесском районе Туркестанской области составил 49,1 млрд. тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 113,6% или больше на 5,9 млрд. тенге. Из них 70,7% приходится на сферу сельского хозяйства. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил аким Келесского района Акментай Есбаев, подводя итоги работы за 9 месяцев работы в районе, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

По его словам, план по налогам и другим поступлениям в местный бюджет выполнен на 110,6%.

«Объем произведенной продукции в сфере сельского хозяйства в районе составил 34,7 млрд. тенге, что на 105,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом необходимо отметить, что поголовье крупного рогатого скота достигло 71,3 тыс. голов, лошадей - 22,4 тыс. голов, овец - 397,9 тыс. голов, птицы - 39,8 тыс. голов и верблюдов - 400 голов. В результате произведено 10,5 тонн мяса, 41,2 тыс. тонн молока, 2,3 тыс. тонн яичной продукции. По земледелию посевные площади расширены на 24,3 тыс. га и увеличены на 800 га. В результате произведено 12,2 тыс. тонн продукции», - сказал аким района.

Также аким района отметил, что в сфере предпринимательства в рамках программы «Индустриально - инновационного развития» планируется реализация 3 проектов на сумму 998,4 млн. тенге. В прошлом году стоимость был реализован один проект на общую сумму 100 млн. в тенге и создано 15 новых рабочих мест. Также запущен 1 крупный проект стоимостью 250 млн тенге.

Уровень безработицы в районе составил 4,8%. По программе «Дорожная карта занятости 2020» трудоустроено 75 безработных граждан и 51 человек с ограниченными возможностями.