МВФ положительно оценил антикризисные меры Нацбанка и Правительства РК в борьбе с коронавирусом

Международный валютный фонд (МВФ) положительно оценивает антикризисные меры Национального банка и Правительства Казахстана по борьбе с пандемией коронавируса, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Национального банка РК с целью обзора текущего финансово-экономического развития Казахстана, оценки перспектив денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, а также мер поддержки в период текущего кризиса, в период с 2 по 13 ноября 2020 года состоялись онлайн-встречи сотрудников МВФ под руководством Главы миссии МВФ по Казахстану Николя Бланше с представителями государственных органов, организаций квазигосударственного сектора и финансового рынка в виртуальном формате.

По мнению МВФ, меры Национального Банка и Правительства в ответ на пандемию Covid-19 и резкое ухудшение внешних условий были решительными и своевременными. Миссия МВФ высоко оценила приверженность Национального банка политике инфляционного таргетирования.

Руководство Национального банка и руководители ключевых его департаментов обсудили с представителями МВФ влияние последствий пандемии и ценового шока на рынке нефти на экономику страны, ответные меры денежно-кредитной и макроэкономической политики и политики обменного курса. В ходе встреч также были рассмотрены меры по восстановлению экономической активности, поддержки МСБ и населения, вопросы обеспечения финансовой стабильности.

МВФ положительно оценивает государственные меры реагирования на пандемию и решительно поддерживает приверженность более устойчивому и инклюзивному росту в посткризисный период.

Следующий визит миссии МВФ состоится весной 2021 года