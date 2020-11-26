БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Венгрия обсудили возможности привлечения инвесторов на освобожденные от оккупации территории.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO).

Согласно информации фонда, сегодня состоялась онлайн-встреча исполняющего обязанности главы Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) Юсифа Абдуллаева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии в Азербайджане Виктора Седеркени.

Юсиф Абдуллаев проинформировал о работе, проделанной в нашей стране в направлении развития ненефтяного сектора, устойчивого улучшения бизнес-среды, расширения экспорта, продвижения бренда “Made in Azerbaijan” и иностранных инвестиций.

Посол отметил важность развития связей Венгрии с Азербайджаном, поделился мнением о направлениях расширения экономического сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества между двумя странами в экономической и инвестиционной сферах, взаимного экспорта, увеличения инвестиций и привлечения иностранных инвесторов на освобожденные от оккупации азербайджанские территории.

Отметим, что в январе-июле 2020 года внешнеторговые операции между Азербайджаном и Венгрией составили 23,349 миллиона долларов США, что на 23,9 процента больше показателя за аналогичный период прошлого года.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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