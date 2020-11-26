БАКУ/Trend/ - ООО «Агропромышленный комплекс Азерпамбыг» и ООО «TS Motors» подписали контракт на сумму около 600 тысяч манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на портал "Электронные закупки".

Согласно данным, определен победитель тендера, объявленного ООО "Азерпамбыг" по приобретению шин.

«По решению тендерной комиссии победителем тендера была выбрана компания ООО «TS Motors». С компанией был подписан контракт на сумму 598,323 тысяч манатов», - указано на портале.

ООО «Агропромышленный комплекс Азерпамбыг» создано в 2018 году. Общество занимается производством, поставкой и переработкой хлопковой продукции . В составе общества действуют 6 хлопкообрабатывающих заводов (Ширван, Саатлы, Агджабеди, Бейлаган, Барда, Билясувар), 6 пунктов производства и поставок хлопка (Сабирабад, Имишли, Сальян, Агдам, Тертер, Геранбой), опытно-испытательное хозяйство, расположенное в Билясуварском районе.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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