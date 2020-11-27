Азербайджан и Узбекистан обсудили возможности привлечения инвесторов на освобожденные от оккупации территории Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Существующая политическая стабильность между Азербайджаном и Узбекистаном создает благоприятные условия для развития экономики двух стран.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Национальную конфедерацию организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, об этом на первом заседании Азербайджано-Узбекского делового совета, организованного Конфедерацией предпринимателей Азербайджана сказал президент конфедерации Мамед Мусаев.

Открывая заседание совета, президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев отметил, что существующая политическая стабильность между двумя странами создает благоприятные условия для развития экономики.

По его словам, оккупация армянскими сепаратистами азербайджанских земель долгое время создавала потенциальный риск для региона.

“В ходе оккупации был уничтожен большой объем имущества, принадлежащего гражданам Азербайджана, а также государству. Вопреки Женевской конвенции, на территории Азербайджана было проведено незаконное заселение, и армянские сепаратисты, укрывшиеся в домах азербайджанцев, продолжают вандализм. При исходе с земель армянами уничтожаются редкие деревья, флора и фауна, сжигаются дома. А объем этого ущерба измеряется в миллиардах", - сказал Мусаев.

Президент НКОПА отметил, что объем товарооборота между нашими государствами в 2019 году составил 82 миллиона долларов, расширился ареал экономических связей между Азербайджаном и Узбекистаном.

Мамед Мусаев подчеркнул, что с открытием наземного транспортного коридора из Турции в Нахчыван будут созданы эффективные транзитные связи, которые соединят Южный Кавказ, Турцию с тюркскими государствами Средней Азии.

Отметив, что азербайджанские предприниматели несут большую ответственность за социально-экономическое развитие освобожденных земель, Мусаев пригласил узбекских инвесторов вкладывать денежные средства в Карабах.

Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов сказал, что с большим удовольствием принимает предпринимателей из Азербайджана в Узбекистане.

По его словам, несмотря на пандемию, за последние 8-9 месяцев в Узбекистане начали функционировать 65 предприятий с азербайджанским капиталом.

Он отметил, что Узбекистан может выйти через Азербайджан в Европу, и на этом пути Азербайджан находится в особо важном геополитическом пространстве.

Модератор мероприятия Вугар Зейналов отметил решение турецкой торгово-промышленной палаты об открытии в Баку первого турецкого торгового дома, и отметил начало более интенсивного нового периода сотрудничества в азербайджано-узбекских деловых отношениях.

Отметим, что в заседании приняли участие президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев, председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов, полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, полномочный посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, заместитель председателя Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма Улугбек Азамов, директор департамента поощрения инвестиций Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане Зохраб Гадиров, заместитель председателя Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана Руфат Атакишиев, Заместитель директора Агентства развития фармацевтической промышленности Узбекистана Алишер Темиров и предприниматели.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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