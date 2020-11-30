В области Казахстана будет налажен выпуск пластиковых деталей для тракторов

Костанайский тракторный завод в Казахстане будет производить крылья, защитный кожух выхлопной трубы, крышку аккумуляторной батареи и другие пластиковые детали для тракторов «Кировец», передает Trend со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В целях реализации данного проекта специалисты завода прошли обучение в Петербургском тракторном заводе. В перспективе предполагается полностью полагаться на местное производство пластиковых деталей, включая самую сложную – капот. Для увеличения казахстанского содержания собственные инвестиции предприятия в оборудование только на первом этапе составили 85 млн тенге.

Шесть слесарей, мастер бригадир и начальник участка по сборке техники Костанайского тракторного завода буквально на днях вернулись из Санкт-Петербурга. Обучение, которое проходило в течение месяца в стенах Петербургского тракторного завода, в корень изменило возможности костанайских специалистов.

Впрочем, сам Петербургский тракторный завод уже давно перешел на производство широкого ассортимента деталей из пластика, что позволило предприятию полностью отказаться от приобретения полимерной продукции у сторонних производителей. Этот опыт переняли и костанайцы, а вместе с ним, технологии, оборудование и материалы. Если раньше, сюда приходили готовые детали из пластика, изготовленными непосредственно на ПТЗ, то теперь, их же, специалисты костанайского завода будут сами производить с нуля, для этого уже есть все условия и сам участок по изготовлению стеклопластика.

Как рассказал инженер проекта Дмитрий Гайдар, здесь используют специальные формовочные матрицы, которые были изготовлены совместно с представителями ПТЗ, поэтому ни качество, ни сами детали не отличаются ни по каким параметрам от деталей, изготовленных в Санкт-Петербурге. А самое главное, что теперь, при поломке или замене необходимой детали из пластика не нужно будет отправлять заявки в Россию, подобные ситуации смогут разрешить на месте, а максимальный срок устранения проблемы будет составлять всего неделю.

Совсем скоро, сотрудники костанайского завода отправятся на очередное обучение, после которого смогут производить самую сложную деталь трактора – капот. Так как, именно он включает в себя дополнительно еще 19 предметов, все они разной формы.

На сегодняшний день завод готовится к приезду экспертной комиссии Петербургского тракторного завода, которая будет принимать качество работы с пластиком. В случае успешной сертификации, казахстанское предприятие в Костанае будет выпускать компоненты не только для своих нужд, но и для всех тракторов «Кировец». А это порядка 3 тыс. тракторов в год. Но и это не все, их следующая задача будет состоять в том, чтобы поставлять на конвейер Петербургского тракторного завода свои пластиковые труды, а это доказывает многое, в частности качество производимой техники и запчастей.

Напомним, Костанайский тракторный завод является официальным производителем энергонасыщенных тракторов «Кировец» на территории Республики Казахстан. В этом году завод отметил свой первый день рождения. Сегодня «Кировец» отечественного производства уверенно завоевывает свое место на рынке Казахстана. Всего за год работы Костанайского тракторного завода, его технику купили более 280 фермеров.