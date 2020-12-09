Сотрудники ASCO в 3 квартале 2020 года отработали более 3 млн часов

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанское каспийское Морское пароходство» (ASCO) опубликовало отчет по качеству, охране труда, здоровья и окружающей среды за третий квартал 2020 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ASCO.

Было отмечено, что в течение третьего квартала 2020 года количество отработанных часов без потери трудоспособности во всех подразделениях ASCO составило 3 042 570 часов.

В отчете также обсуждаются меры, принятые ASCO в связи с короновирусом и карантинным режимом.

Отчет о безопасности также предоставляет подробную информацию о предстоящих целях.

Согласно отчету, наградной картой был награжден Самид Мамедов, такелажник ремонтно-механического цеха судоремонтно-строительного завода «Зых», который во время работы в третьем квартале соблюдал все правила ОЗТОСБ.

Отметим, что в состав ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское пароходство», наряду с транспортным флотом, входят также специализированный флот и судоремонтные заводы.

Транспортный флот состоит из 51 судна, в том числе - 20 танкеров, 13 паромов, 15 универсальных сухогрузов, 2 судов типа Ro-Ro, а также 1 техническое судна и 1 плавучей мастерской. В состав специализированного флота входят 210 судов, в том числе 20 крановых, 25 буксирно-снабженческих, 26 пассажирских, 2 трубоукладывающих, 6 пожарных, 7 инженерно-геологических, 2 водолазных и 88 служебных и вспомогательных судов.

Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство, выполняющее роль связующего звена в транспортном коридоре Европа – Кавказ – Азия (ТРАСЕКА), одновременно с перевозкой грузов и пассажиров в Транскаспийском направлении, также выполняет работы по полному обеспечению процессов добычи нефти и газа на море.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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