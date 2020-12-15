Казахстан значительно сократил импорт стали из Турции

Бизнес 15 декабря 2020 10:52 (UTC+04:00)
Казахстан значительно сократил импорт стали из Турции
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