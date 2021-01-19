Mastercard поможет Грузии в обмене данными, знаниями и анализами, связанными с туризмом

БАКУ / Trend / - В условиях пандемии COVID-19 после нескольких месяцев карантина и самоизоляции в Грузии сектор внутреннего туризма был перезапущен, сообщил Trend региональный директор Mastercard в Грузии и Центральной Азии Игорь Степанов.

"У путешественников по-прежнему есть возможность открыть для себя охраняемые территории Грузии, памятники культуры и зоны отдыха",- отметил он.

По словам Степанова, подписан меморандум о взаимопонимании между Mastercard и Национальной туристической администрацией министерства экономики Грузии.

"Ведущая мировая платежная и технологическая компания Mastercard будет совершенно бесплатно помогать стране в обмене данными, знаниями и анализом, связанных с туризмом, а также в планировании маркетинговой деятельности и инвестиций. Мы создадим значительные перспективы будущего сотрудничества в отношении развития цифровых технологий, электронных платежей и анализа данных. Меморандум о взаимопонимании направлен на облегчение трансграничного потока туристов в страну, создание дополнительных рабочих мест, обеспечение дальнейшего роста экономики и превращение Грузии в одно из основных туристических направлений",- добавил Игорь Степанов.

Как он отметил, этот меморандум заложит основу для стратегически важных проектов и внесет вклад в развитие туризма в Грузии. Уникальный опыт Mastercard в области тенденций как на международном, так и на внутреннем уровне поможет оживить индустрию туризма, которая в настоящее время сталкивается с беспрецедентными проблемами.

"Летом 2020 года для поддержки внутреннего туризма Mastercard запустила кампанию "Здравствуй, лето", которая объединяет несколько различных проектов с основным акцентом на черноморский регион Аджарию, в частности Батуми.

В эти беспрецедентные времена 2020 год стал большим испытанием для туристического сектора. Поэтому в такой реальности особенно важно максимально продвигать внутренний туризм и укреплять эту сферу, - сказал Степанов.

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)