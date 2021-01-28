Россельхознадзор разрешил ввоз томатов и перцев с предприятия в Казахстане

Россельхознадзор с 27 января 2021 года отменяет ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев с казахстанского предприятия TOO «Greenhouse Kazakhstan» (Актюбинская область), передает Trend со ссылкой на Россельхознадзор.

Решение принято на основании достигнутых договоренностей, а также по результатам анализа полученной от Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан информации о проведенных карантинных фитосанитарных мероприятиях в отношении томатов и перцев, производимых данной компанией, и принимаемых компетентным ведомством мерах по недопущению ввоза и вывоза с территории Республики Казахстан продукции, зараженной вирусом коричневой морщинистости плодов томата.

Поставки овощей будут осуществляться под гарантии Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Таким образом, на сегодняшний день разрешены поставки в Россию томатов и перцев двум предприятиям, расположенным в Актюбинской области, одному предприятию из Алматинской области и одному - из Павлодарской области Республики Казахстан.